Vierwielige paraplu, blikken doos, rijdend tentje: de Lelijke Eend kreeg in Nederland heel wat bijnamen. Nu staat hij er weer, als elektrische conceptauto die Citroën op 11 oktober toonde op de autosalon van Parijs. De fabrikant wil hem uiterlijk in 2028 verkopen voor ongeveer 15.000 euro.

1. Het dak gaat nog steeds open

De nieuwe Eend krijgt een stoffen roldak, net als het origineel. Het scheelt ook gewicht: Citroën mikt op ongeveer 1.000 kilo, zodat een kleinere accu volstaat, schrijft het Duitse vakblad Electrive.

2. Er is een vak voor eieren

De oude 2CV moest volgens de opdracht uit de jaren dertig een mand eieren over een akker kunnen vervoeren zonder dat er één brak. De nieuwe heeft in de deuren vakjes die zijn ontworpen voor eieren.

3. De ronde koplampen en bolle spatborden

Van buiten herken je hem aan de losse ronde koplampen, de licht uitstaande spatborden en de ribbels in de motorkap. Hij is met 3,76 meter wel korter dan zijn voorganger.

4. Een bank voorin

Voorin zit een bank in plaats van twee losse stoelen, en ook achterin. De voorbank kun je uit de auto halen en buiten gebruiken, zoals eigenaren van het origineel ooit deden op de camping.

5. Een schildpad en een haas als pedalen

Het rempedaal heeft een schildpad, het gaspedaal een haas, meldt The Connexion. De claxon en het geluid bij het starten lijken op die van het origineel. Op de voorruit staan de getallen 48, 90 en 26: het jaar van de eerste presentatie, het jaar dat de productie stopte en het jaar van de nieuwe.

De 2CV opnieuw uitvinden betekent niet een auto uit het verleden kopiëren. - Xavier Chardon, topman van Citroën

Wat nog ontbreekt

De moderne kant is er ook: een scherm van 8 inch, een losse radio die buiten de auto als speaker werkt en een systeem van Michelin dat de banden in de gaten houdt. Hoe groot de accu wordt en hoe ver je ermee komt, maakt Citroën nog niet bekend.

Van het origineel bouwde Citroën tussen 1948 en 1990 meer dan vijf miljoen stuks, inclusief bestelwagens. Ontwerpchef Pierre Leclercq zei tegen Le Monde dat zijn team het oude idee van vier wielen onder een paraplu heeft gerespecteerd. Of de eieren in 2028 heel blijven, moet de proefrit uitwijzen.

Meer weten?