Is je hortensia uitgebloeid en hangen er bruine, papierachtige bollen aan? De snoeischaar ligt klaar, want in november wil je de tuin netjes de winter in hebben. Bij de bekendste hortensia in Nederlandse tuinen is dat precies de manier om volgend jaar naar kale takken te kijken.

Welke hortensia snoei je wel en welke niet?

Het hangt af van de vraag of de plant bloeit op oud of op nieuw hout. Bloeit hij op oud hout, dan zitten de knoppen voor volgende zomer nu al aan de takken. Een overzicht volgens de Britse tuinbouwvereniging RHS en MAX Vandaag:

Soort Bloeit op Uitgebloeide bloemen nu weg? Snoeien Boerenhortensia (bolvormige bloemen) oud hout nee, laten zitten vroeg in het voorjaar, terug tot het eerste stevige knoppenpaar Schermhortensia (platte bloemen met een rand) oud hout al in de zomer weghalen rest van het snoeiwerk eind winter of vroeg voorjaar Pluimhortensia nieuw hout mag, hoeft niet in het voorjaar, eventueel flink terug Annabelle (bolhortensia) nieuw hout mag, hoeft niet in het voorjaar, eventueel flink terug Klimhortensia oud hout n.v.t. direct na de bloei in de zomer, alleen te lange takken Eikenblad- en fluweelhortensia oud hout n.v.t. in het voorjaar zo min mogelijk

Waarom de boerenhortensia zijn bruine bollen nodig heeft

De boerenhortensia maakt in de zomer en herfst al de knoppen voor het volgende jaar, vlak onder de oude bloem. Knip je de bloem met een flink stuk tak eraf, dan gaan die knoppen mee. De RHS raadt aan de dode bloemen in de winter te laten staan, omdat ze de kwetsbare knoppen eronder tegen de vorst beschermen.

MAX Vandaag is nog strenger en adviseert de uitgebloeide bloemen tot in april te laten zitten. Dan is de kans op strenge nachtvorst kleiner.

Pluimhortensia en Annabelle kun je rustig aanpakken

Bij deze twee maakt het weinig uit. Ze bloeien op hout dat in het voorjaar groeit, dus de knoppen van volgend jaar zitten er nog niet aan. Je kunt de oude pluimen nu weghalen, maar veel tuinders laten ze staan omdat ze met rijp erop mooi zijn.

Het echte snoeiwerk doe je in het voorjaar. Wil je grote bloemen, knip dan terug tot het laagste paar gezonde knoppen, zodat er een geraamte van ongeveer 25 centimeter overblijft, schrijft de RHS. Voor een hogere struik houd je zo’n 60 centimeter aan.

Weet je niet welke je hebt?

Kijk naar de bloem van deze zomer:

Een kegelvormige pluim die van wit naar roze verkleurt: een pluimhortensia.

die van wit naar roze verkleurt: een pluimhortensia. Grote witte of groene ballen op dunne stelen die na regen omvallen: waarschijnlijk een Annabelle.

op dunne stelen die na regen omvallen: waarschijnlijk een Annabelle. Een bol of platte schijf in roze, blauw of paars, met dikke glanzende bladeren: een boerenhortensia of schermhortensia. Die snoei je nu niet.

Twijfel je, laat de schaar dan liggen tot het voorjaar. Bij geen enkele hortensia gaat het mis als je wacht.

Zo snoei je de boerenhortensia in het voorjaar

Wacht tot de zwaarste vorst voorbij is, in maart of april. Knip de oude bloem af boven het eerste stevige, gezonde paar knoppen eronder. Haal bij een oudere struik een of twee van de oudste takken vlak bij de grond weg, zodat er jonge takken bijkomen. Heeft de vorst toch toegeslagen, knip een bevroren tak dan terug tot net boven het eerste onbeschadigde knoppenpaar.

Een potplant op het terras heeft het zwaarder dan een struik in de grond. Zet hem op een beschutte plek, zoals bij de klussen voor de eerste nachtvorst staat.

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