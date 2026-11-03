Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

Nog snel een thuisbatterij kopen voordat de salderingsregeling op 1 januari 2027 stopt? Het klinkt aantrekkelijk: je bewaart je eigen zonnestroom voor de avond, in plaats van die terug te leveren. Maar dat je meer eigen stroom gebruikt, betekent nog niet dat je de investering terugverdient. Milieu Centraal waarschuwt dat de besparing op de stroomrekening daarvoor waarschijnlijk onvoldoende is.

De belangrijkste vraag is daarom niet welke batterij je moet kopen, maar wat die batterij toevoegt aan jouw huishouden. Vergelijk daarvoor drie scenario’s.

1. Niets kopen en blijven terugleveren

Vanaf 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen stroom die je op een ander moment afneemt. Je krijgt nog wel een vergoeding voor de elektriciteit die je teruglevert. Zonnestroom die je direct zelf gebruikt, hoef je niet bij je leverancier te kopen.rijksoverheid+1

Niets aanschaffen is dus een serieus vergelijkingspunt: je vermijdt een investering van duizenden euro’s. Een gemiddelde thuisbatterij van 6 kWh kost volgens Milieu Centraal, inclusief omvormer en installatie, een paar duizend euro.

Meer eigen zonnestroom gebruiken is niet hetzelfde als je batterij terugverdienen.

2. Eerst je stroomverbruik verschuiven

Voordat je opslag koopt, kun je onderzoeken hoeveel elektriciteit je rechtstreeks tijdens zonnige uren kunt gebruiken. Denk aan de vaatwasser, wasmachine of het laden van een elektrische auto, als die overdag thuis staat. Milieu Centraal adviseert om meer verbruik te laten samenvallen met de productie van je zonnepanelen.

Begin bij je verbruiksgegevens: hoeveel stroom lever je overdag terug en hoeveel koop je ’s avonds in? Kijk vervolgens welk deel je zonder batterij kunt verschuiven. Dat is belangrijk, want stroom die je al rechtstreeks gebruikt, hoeft niet eerst te worden opgeslagen.

3. Een batterij kopen, maar rekenen met netto voordeel

Een thuisbatterij kan je eigen verbruik vergroten. Toch maakt hij je niet zelfvoorzienend: in de zomer is er vaak meer zonnestroom dan erin past, terwijl er in de winter te weinig wordt opgewekt om hem vol te laden.

Vraag de verkoper daarom om een berekening op basis van jouw verbruiksprofiel, inclusief:

aanschaf, installatie en eventuele aanvullende apparatuur;

energieverlies bij laden en ontladen;

de vergoeding die je misloopt doordat je minder teruglevert;

abonnementen, onderhoud, garantie en capaciteitsverlies;

de aannames achter eventuele inkomsten uit stroomhandel.

Juist die handelsinkomsten zijn onzeker. Milieu Centraal benadrukt dat het rendement afhangt van verschillende, moeilijk voorspelbare factoren.

Een lage stroomprijs op het ene moment garandeert nog geen winst op het andere.

Rekenvoorbeeld: zo snel moet de batterij zich bewijzen

Stel dat een installatie €5.000 kost en jaarlijks netto €300 oplevert. Dan duurt eenvoudig terugverdienen bijna 17 jaar. Bij €500 netto voordeel is dat 10 jaar. Dit zijn fictieve rekenbedragen, geen voorspelde opbrengsten. Rente en toekomstige veranderingen zijn niet meegerekend.

Het einde van salderen is een reden om je stroomverbruik opnieuw te bekijken, niet automatisch om haastig een batterij te bestellen. Laat de verkoper vooral aantonen hoeveel zijn oplossing extra bespaart ten opzichte van slimmer verbruiken zonder batterij.

Checklist: dit controleer je vóór je een thuisbatterij koopt

Een thuisbatterij is geen vanzelfsprekende besparing. Loop daarom deze checklist langs voordat je een offerte ondertekent. Milieu Centraal waarschuwt dat je de aanschaf waarschijnlijk niet terugverdient met alleen de besparing op je stroomrekening.