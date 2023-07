Bizar: concert van Beyonce afgelast vanwege gebrek aan belangstelling

In Europa moet je er razendsnel bij zijn als je een kaartje voor Beyonce wil bemachtigen. In de VS is de Amerikaanse zangeres lang niet zo populair meer. Er is zelfs een concert gecanceld, omdat er te weinig kaarten waren verkocht.

De prijs van een ticket was al gezakt naar 50 euro en nóg kwam Beyonce haar tickets niet kwijt voor een concert in Pittsburgh. Een kaartje voor haar optreden in de Johan Cruijff ArenA kostte destijds met gemak het driedubbele.

De Renaissance Tour van de zangeres loopt dus in eigen land niet erg lekker. Ticketmaster werkt in de VS met flexibele prijzen, waardoor de prijs zakt als de datum van het concert nadert, terwijl er nog veel kaarten beschikbaar zijn.

Door het concert in Pittsburgh te cancelen, hoopt het management van de zangeres nog dat fans voor andere locaties kiezen, maar in het algemeen loopt de ticketverkoop maar matig. Op veel plekken kun je op het laatste moment nog een kaartje kopen voor de wereldberoemde zangeres.