‘Mijn broer Jeffrey is vermoord, dat weet ik zeker’

Zes jaar na de dood van Jeffrey Epstein is Mark nog altijd even uitgesproken: “Mijn broer is vermoord, dat weet ik zeker,” zegt hij stellig tegen Bild , Zijn twijfel wordt gedeeld door bekende pathologen, onderzoeksjournalisten én een groeiend deel van het publiek.

onafhankelijk onderzoek. Patholoog Direct na Epsteins dood (in 2019, ook toen was Trump president) in de cel riepen officiële instanties in New York ‘zelfmoord’, maar Mark bleef aandringen oponderzoek. Patholoog Michael Baden , ingehuurd door de familie, wees op drie gebroken nekwervels — letsel dat volgens hem bijna nooit voorkomt bij gevangenen die zichzelf ophangen, maar wél past bij wurging. Baden was niet de enige: ook andere forensisch experts stelden vraagtekens bij het autopsierapport.

Daar komt bij dat belangrijke videobeelden uit de gevangenis onvolledig zijn of zelfs geheel ontbreken. De regering Trump heeft vrijwel iedere dag een ander verhaal over de video, waar zeker meer geknoeid is. Volgens Mark werd hij over de dood van zijn broer niet door de autoriteiten, maar via CNN op de hoogte gesteld. Cruciale tijdstippen bleken niet vastgelegd – opvallend, want op het moment van de dood werkten meerdere beveiligingscamera’s ineens niet en de verantwoordelijke bewakers zouden hebben liggen slapen.

Mark twijfelt openlijk aan de officiële verklaring: “Alles wijst op een cover-up. Jeffrey had gevoelige informatie over machtige mensen, en alles wat opheldering zou kunnen geven, wordt achtergehouden". Zelfs zes jaar later is het dossier omgeven door wantrouwen en theorieën.

Drie gebroken nekbotten, geen sluitende camera’s, een broer die geen afscheid mocht nemen;

Geen transparant onderzoek, essentiële forensische sporen (zoals DNA) niet geanalyseerd, geen namen van mogelijke betrokkenen vrijgegeven.

De vraag wie hier belang bij had, blijft onbeantwoord. Maar dat Mark en anderen geloven dat er meer speelt dan een simpele gevangenissuïcide, is overduidelijk. En zolang vragen onbeantwoord blijven, blijven de geruchten en het wantrouwen bestaan.