Harry en Meghan nu echt in proefscheiding (en ze mochten ook al niet mee in de Air Force 1)

Hun Spotify-deal is afgeketst, Netflix dreigt niet uit te betalen en het boek Spare is al snel in de ramsj beland. Ook hun huwelijk wankelt. Het zit Harry en Meghan niet mee, zou je kunnen zeggen. En dan mochten ze ook nog niet mee in de Air Force 1.

Stel je voor: je gaat naar de begrafenis van koningin Elizabeth en je vraagt Joe Biden of je mee terug mag naar de VS in de Air Force 1. Dat is iets dat echt alleen Harry (38) en Meghan (41) kunnen bedenken. Hun vraag werd dan ook totaal niet serieus genomen.

Dat is echter lang niet hun grootste zorg. De gevallen royalty's hebben weliswaar nog 53 miljoen euro op de bankrekening, maar het gaat hard als je meer dan een miljoen per maand uitgeeft.

Proefscheiding

Het einde van hun Spotify-deal van 22 miljoen dollar is dan ook een flinke streep door de rekening. En nu eist Netflix ook een beetje fatsoenlijke content, willen ze uitbetalen. Of het de oorzaak is van de trouble in paradise is onduidelijk, maar dat het sprookjeshuwelijk flinke barsten vertoont lijkt nu wel zeker.

De twee schijnen een soort proefscheiding te hebben: zij blijft thuis bij de kinderen, hij gaat in Afrika een documentaire maken (de schoorsteen moet roken). "Ze proberen erachter te komen wat er aan de hand is en hoe het verder moet”, vertelt een bron tegen Amerikaanse media.

"Hun leven samen is op dit moment echt niet makkelijk. Ze gaan de tijd nemen om, los van elkaar, eens goed na te denken over hun toekomst. Of dat met of zonder elkaar is... het is een soort proefscheiding”, zegt een andere bron. "Het wordt afwachten hoe dat uitpakt.”