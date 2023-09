Ook laatste poging tot verzoening mislukt: “Prins William heeft Harry uit zijn geheugen gewist”

Het begint er steeds meer op te lijken dat het niet meer goed komt tussen de twee ruziënde royals, de Britse prinsen William en Harry. Prins Harry ontving voor zijn 39ste verjaardag nog geen appje van broer William. Ook koning Charles feliciteerde zijn zoon niet.

Royalty-expert Jennie Bond (73) stelt in The Sun dat de situatie “hopeloos” is: “William is zo diep gekwetst dat hij Harry gewoon uit zijn geheugen wist.”

Onlangs was de in de VS wonende prins Harry nog in Londen, maar hij zag zijn familie niet. “Het feit dat Harry Groot-Brittannië heeft bezocht zonder dat een van hen ook maar een vinger heeft uitgestoken, is veelzeggend. Ik kan me echt niet voorstellen dat ze weer nader tot elkaar komen. Ik denk dat zowel William als Harry er helemaal klaar mee zijn.”

De laatste tijd klinken er geruchten dat prins Harry toch weer toenadering zoekt tot de Britse royals, maar die lijken daar dus niet voor open te staan.