De zoektocht naar Emile Ratelband (77) heeft een spoor opgeleverd, maar nog geen adres. De Thaise immigratiedienst meldt dat de tv-persoonlijkheid Thailand eind 2025 al verliet, over land naar Laos. Zijn vriendin Natalia vloog dezelfde dag naar het Midden-Oosten.

Hij ging over de brug, zij nam het vliegtuig

Woordvoerder Choengron Rimphadee van het Thaise Immigration Bureau maakte de uitkomst van een controle in de reisgegevens bekend, schrijft De Telegraaf . Ratelband stak eind 2025 een van de Vriendschapsbruggen over, de grensovergangen over de Mekong tussen Thailand en Laos. Een exacte datum noemt de dienst niet.

Natalia da Silva (41), de Braziliaanse vriendin van Ratelband, vertrok dezelfde dag vanaf luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok. Welk land in het Midden-Oosten haar bestemming was, meldt de dienst niet. Van geen van beiden staat daarna een terugkeer naar Thailand geregistreerd, schrijft de Thaise krant The Nation.

Commissaris Nopasin Poolsawat van de immigratiedienst heeft zijn onderzoeksafdeling opdracht gegeven meer informatie te verzamelen voor de familie.

Waar zijn Betheke en Maximus?

Over de twee jongste kinderen van Ratelband, Betheke (6) en Maximus (4), meldt de immigratiedienst niets. Ze werden allebei via een draagmoeder in Thailand geboren; Natalia da Silva is de moeder van Betheke.

Of de kinderen nog in Thailand zijn of met een van beide volwassenen zijn meegereisd, is niet bekend.

Zijn kinderen zagen hem sinds januari 2025 niet meer

Ratelband heeft negen kinderen. Dochter Minou en zoon Rolls deden vorige week een oproep op LinkedIn, met een beloning van 2500 euro voor een tip die hen naar hun vader leidt. Ze zagen hem voor het laatst in januari 2025, toen hij na een familievakantie via Schiphol terugreisde naar Thailand.

Minou en Rolls reisden hem achterna, maar vonden bij zijn villa een leeg huis. Begin oktober meldde WEL al de lege villa en de twijfel over zijn berichten : de familie weet niet zeker of berichten van zijn telefoon van hem zelf komen.

Buitenlandse Zaken liet de familie weten dat er contact met Ratelband is geweest en dat hij afstand wil houden, zei Minou tegen LINDA. Zijn voormalige advocaat Carlo Liefting zegt volgens De Telegraaf dat Ratelband met rust gelaten wil worden. Een reactie van Ratelband of Da Silva zelf is er niet.

Familielid onbereikbaar in het buitenland? Dit kun je doen

Buitenlandse Zaken gaat niet zelf op zoek naar Nederlanders die in het buitenland onvindbaar zijn. Het houdt wel contact met de lokale politie en geeft nieuwe informatie door aan de familie.

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken mag en kan geen mensen opsporen.”

Volgens NederlandWereldwijd zet je deze stappen:

Meld het bij de politie. Dat kan in de woonplaats van de vermiste of in je eigen woonplaats: 112 bij spoed, anders 0900 88 44. Ben je zelf in het land, ga dan ook naar de lokale politie.

Dat kan in de woonplaats van de vermiste of in je eigen woonplaats: 112 bij spoed, anders 0900 88 44. Ben je zelf in het land, ga dan ook naar de lokale politie. Bel Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Neemt de vermiste zelf contact op, bel dan meteen opnieuw.

via +31 247 247 247. Neemt de vermiste zelf contact op, bel dan meteen opnieuw. Zet gegevens klaar: paspoortnummer, adres en contactpersoon ter plaatse, reisgenoten, vliegtickets en bankpassen.

paspoortnummer, adres en contactpersoon ter plaatse, reisgenoten, vliegtickets en bankpassen. Bel de alarmcentrale van de reisverzekering, als de vermiste er een heeft.

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