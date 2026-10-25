De zoektocht naar Emile Ratelband (77) heeft een spoor opgeleverd,
maar nog geen adres. De Thaise immigratiedienst meldt dat de
tv-persoonlijkheid Thailand
eind 2025 al verliet, over land naar Laos.
Zijn vriendin Natalia vloog dezelfde dag naar het Midden-Oosten.
Hij ging over de
brug, zij nam het vliegtuig
Woordvoerder Choengron Rimphadee van het Thaise Immigration Bureau
maakte de uitkomst van een controle in de reisgegevens bekend, schrijft
De Telegraaf
. Ratelband stak eind 2025 een van de
Vriendschapsbruggen over, de grensovergangen over de Mekong tussen
Thailand en Laos. Een exacte datum noemt de dienst niet.
Natalia da Silva (41), de Braziliaanse vriendin van Ratelband,
vertrok dezelfde dag vanaf luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok. Welk land
in het Midden-Oosten haar bestemming was, meldt de dienst niet. Van geen
van beiden staat daarna een terugkeer naar Thailand geregistreerd,
schrijft de Thaise krant The Nation.
Commissaris Nopasin Poolsawat van de immigratiedienst heeft zijn
onderzoeksafdeling opdracht gegeven meer informatie te verzamelen voor
de familie.
Waar zijn Betheke en Maximus?
Over de twee jongste kinderen
van Ratelband, Betheke (6) en Maximus
(4), meldt de immigratiedienst niets. Ze werden allebei via een
draagmoeder in Thailand geboren; Natalia da Silva is de moeder van
Betheke.
Of de kinderen nog in Thailand zijn of met een van beide volwassenen
zijn meegereisd, is niet bekend.
Zijn
kinderen zagen hem sinds januari 2025 niet meer
Ratelband heeft negen kinderen. Dochter Minou en zoon Rolls deden
vorige week een oproep op LinkedIn, met een
beloning van 2500 euro voor een tip
die hen naar hun vader leidt. Ze
zagen hem voor het laatst in januari 2025, toen hij na een
familievakantie via Schiphol terugreisde naar Thailand.
Minou en Rolls reisden hem achterna, maar vonden bij zijn villa een
leeg huis. Begin oktober meldde WEL al de
lege villa en de twijfel over zijn berichten
: de familie weet niet
zeker of berichten van zijn telefoon van hem zelf komen.
Buitenlandse Zaken liet de familie weten dat er contact met Ratelband
is geweest en dat hij afstand wil houden, zei Minou tegen LINDA. Zijn
voormalige advocaat Carlo Liefting zegt volgens De Telegraaf dat
Ratelband met rust gelaten wil worden. Een reactie van Ratelband of Da
Silva zelf is er niet.
Familielid
onbereikbaar in het buitenland? Dit kun je doen
Buitenlandse Zaken gaat niet zelf op zoek naar Nederlanders die in
het buitenland
onvindbaar zijn. Het houdt wel contact met de lokale
politie en geeft nieuwe informatie door aan de familie.
“Het ministerie van Buitenlandse Zaken mag en kan geen mensen opsporen.”
Volgens NederlandWereldwijd
zet je deze stappen:
- Meld het bij de politie. Dat kan in de woonplaats
van de vermiste of in je eigen woonplaats: 112 bij spoed, anders 0900 88
44. Ben je zelf in het land, ga dan ook naar de lokale politie.
- Bel Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Neemt
de vermiste zelf contact op, bel dan meteen opnieuw.
- Zet gegevens klaar: paspoortnummer, adres en
contactpersoon ter plaatse, reisgenoten, vliegtickets en
bankpassen.
- Bel de alarmcentrale van de reisverzekering, als de
vermiste er een heeft.
Meer weten?