Emma Heesters komt met update: klaar met behandelingen

Emma Heesters werd de afgelopen maanden behandeld voor baarmoederhalskanker. Vandaag deelt ze een update: ze is voorlopig klaar en de behandeling slaat aan, schrijft de blonde zangeres op Instagram.

In november meldde ze dat ze leed aan de ziekte en in januari volgde het slechte nieuws dat er uitzaaiingen in haar lymfeklieren waren gevonden.

Nu is Emma dus klaar met alle chemo en bestralingen, maar of ze is genezen hoort ze pas later. "De bestraling zal de komende maanden nog doorwerken in mijn lichaam, dus over een paar maanden krijg ik pas te horen of ik in remissie ben", schrijft de zangeres op Instagram.

In de tussentijd gaat ze weer een beetje genieten. "Ik ga maar eens even bijkomen van deze hel, dingen doen die ik leuk vind en heb gemist, dingen verwerken en langzaam aan kijken hoe ik weer een beetje kan gaan integreren."