Hoe snel je hersenen verouderen, bepaal je grotendeels zelf

Ons brein veroudert vrijwel vanaf je 25ste levensjaar, maar hoe snel die achteruitgang verloopt, heb je grotendeels zelf in de hand. Neuroloog Steven Laureys benadrukt in HLN dat 90% van de hersenveroudering het gevolg is van leefstijlkeuzes en slechts 10% door genetica wordt bepaald. “Het effect van goede gewoontes op je hersenen is vele malen groter dan dat van antirimpelcrème op je huid,” aldus Laureys.