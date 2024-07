Ex-schoonfamilie is woedend op Iris uit B&B Vol liefde: scheiding verliep heel anders

Iris (57) die in Griekenland drie woningen verhuurt, vertelde eerder dat haar man plotseling bij haar was weggegaan. Het kostte de B&B Vol liefde-deelneemster naar eigen zeggen jaren om daarvan bij te komen. Volgens haar ex-schoonfamilie zit het verhaal echter heel anders in elkaar.

Het verzoek om te scheiden van haar nu ex-man Hans kwam 'als een donderslag bij heldere hemel' volgens Iris (57). "Hij ging naar Nederland voor een medisch onderzoek en om zijn dochter te bezoeken. Ik wist toen nog niet dat het een definitief afscheid zou worden, voor eeuwig. Uiteindelijk kreeg ik per e-mail het scheidingsverzoek binnen. Het heeft best lang geduurd voor ik dat allemaal een plekje kon geven", zei ze daar eerder over.

Dit is de lezing van de ex-schoonfamilie, die aan Story meldt: "In 2020 kreeg Hans de verschrikkelijke diagnose dementie. Dit werd door Griekse artsen vastgesteld. Omdat Hans graag met een Nederlandse arts hierover wilde overleggen, hadden Iris en Hans besloten dat het goed zou zijn om verdere medische onderzoeken in Nederland te laten uitvoeren. Dat was in 2021. Dit zou in totaal drie weken duren en in die periode zou hij bij zijn dochter logeren, daarna zou hij weer terugkeren naar Griekenland. Iris wilde zelf niet met hem mee naar Nederland voor deze onderzoeken. De reden die ze destijds gaf was dat ze het te druk had met de appartementen (achteraf werd de echte reden waarom ze niet mee is gegaan wel duidelijk). Zijn dochter is hem komen halen en zij zijn samen terug naar Nederland gereisd voor de onderzoeken. Hans was echter nog maar net geland in Nederland toen Iris telefonisch liet weten de zorg niet meer aan te kunnen en haar man niet meer terug te willen hebben in Griekenland. Dat was een heel harde klap waar haar ex-man veel woede en verdriet van heeft gehad."