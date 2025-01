Israël stuurt overlever Hamas-aanval naar Eurovisie Songfestival

Israël stuurt dit jaar Yuval Raphael naar het Eurovisie Songfestival in Basel. De 24-jarige zangeres won woensdagavond de nationale finale The Next Star en mag daardoor naar het Eurovisie Songfestival.

Volgens Israëlische media overleefde Raphael de Hamas-aanval op het muziekfestival Nova, op 7 oktober 2023. Ze vertelde meerdere keren over haar ervaringen, onder andere bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, schrijft The Times of Israel.

In de finale van The Next Star zong Raphael onder meer een versie van Dancing Queen van ABBA. "Ik kan niet uitleggen hoe blij en klaar ik ben. Bedankt dat jullie mij deze enorme eer geven en het vertrouwen geven om mijn land te vertegenwoordigen op het grote Eurovisiepodium in Zwitserland!", reageerde ze na haar winst. Het liedje waarmee de zangeres in Basel deelneemt wordt in de komende weken bekend.

Vorig jaar kreeg de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival veel kritiek vanwege de oorlog in Gaza. De organisatie van het evenement zei echter dat Israël gewoon kon meedoen. Eden Golan deed namens het land mee in Malmö en werd vijfde.