Politieke chaos legt Zuid-Koreaanse economie bijna stil

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De politieke crisis in Zuid-Korea heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar voor een flinke groeivertraging gezorgd in het land. Volgens de centrale bank bedroeg de economische groei in het vierde kwartaal slechts 0,1 procent, de zwakste kwartaalgroei van het jaar.

Over heel 2024 groeide de Zuid-Koreaanse economie met 2 procent, iets minder dan economen hadden verwacht. Marktkenners wijzen op de aanhoudende politieke chaos, die het consumentenvertrouwen en de binnenlandse vraag heeft gedrukt.

De geschorste president Yoon Suk-yeol werd onlangs gearresteerd, nadat hij vorig jaar de staat van beleg had uitgeroepen. Die ongekende maatregel werd opgevat als poging de oppositie monddood te maken. Het parlement stemde echter tegen de noodtoestand, waardoor Yoon die uren later weer moest intrekken. De kortstondige staat van beleg heeft Zuid-Korea in de grootste politieke crisis sinds tientallen jaren gestort.