Joost Klein krijgt er flink van langs bij Jinek: “Je bent 27 en geen 12!”

Het muzikale probleemkind Joost Klein werd deze week flink afgestraft in de talkshow van Eva Jinek. Het gerucht doet de ronde dat AvroTros hem weer wil afvaardigen voor het Eurovisie Songfestival , maar niet iedereen is daar blij mee.

Zijn eerdere gedrag heeft namelijk behoorlijk wat stof doen opwaaien. Na het incident waarbij hij een camera uit de handen van een vrouwelijke medewerker sloeg, werd Nederland zelfs gediskwalificeerd. En nu zouden we hem wéér moeten afvaardigen?

'Je bent geen 12!'

Songfestivalkenner Maurice Wijnen maakte zich aan tafel bij Jinek niet geliefd bij de Joost-fanclub. Hij haalde een akkefietje aan tijdens het Televizier-gala, toen Joost zich niet bepaald voorbeeldig gedroeg tijdens een herdenking van overleden BN’ers. “Ik zat daar en ik zag het gebeuren”, vertelt Wijnen over de gênante vertoning.

“Ik denk niet dat hij bewust denkt: ‘ik ga even iets onaangepasts doen.’ Hij gaat enthousiast denken: daar staat een band te zingen en ik ga leuk meedoen. Alleen moet je beseffen dat je daar veel mensen mee voor het hoofd stoot. Ik denk dan in zijn geval: je bent 27 en geen 12.”

Trucje van Gover Meit

Joost lijkt volgens Wijnen vooral bezig met het nadoen van zijn vriend en mentor Gover Meit, beter bekend als Stefano Keizers en Donny Ronny. “Zijn houding is een beetje een truc geworden. Hij geeft nooit een normaal antwoord wanneer een vraag wordt gesteld door de media”, zucht Wijnen.

“Dat vinden jonge mensen vaak heel grappig en dat is heel leuk op TikTok, maar als je meedoet aan het Songfestival moet je niet alleen een goede song hebben en een goede act, je moet ook het hele pr-circus kunnen meespelen, want in de week voorafgaand aan het festival, dan moet je die fans naar je toe trekken en mensen enthousiast voor jou maken.”

De tijd dringt

En dan de grote vraag: heeft Joost’s gedrag gevolgen voor zijn mogelijke tweede kans bij het Songfestival? Volgens Maurice begint de tijd te dringen “De inzending moet al op 1 maart binnen zijn. Het enge is dat het nu bijna een praktische vraag wordt. Dat zijn nog vier maanden, dus er is helemaal geen tijd meer voor een heel selectie- en creatieproces.”

Zelfs Paul Römer, voormalig Talpa-bobo en baas van mediapersonality’s als Gordon en Peter Gillis, vindt dat Joost over de schreef is gegaan. “Er is wel een grens tot hoe ver je kunt gaan. Ik vind wuiven wat hij deed bij de Televizier-Ring, bij een herdenking van mensen die dood zijn gegaan, een beetje ongepast. Dat gaat dan weer net de grens over. Daar heeft hij begeleiding voor nodig.”