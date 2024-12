Kate Winslet emotioneel over fatshaming

Kate Winslet vond het heel zwaar dat mensen vroeger opmerkingen over haar gewicht en uiterlijk maakten. Dat vertelt de actrice in het tv-programma 60 Minutes.

"Het is absoluut verschrikkelijk. Wat voor mensen zijn het die dingen zeggen over een jonge actrice die alles net pas aan het onderzoeken is?", vraagt de 49-jarige actrice zich af.

Winslet heeft de mensen die ooit iets over haar gewicht hebben gezegd erop aangesproken. "Ik heb het gezegd: ik hoop dat dit je eeuwig achtervolgt." Daarop werd de Titanic-actrice emotioneel. "Het was een geweldig moment. Het was een groots moment omdat het niet alleen voor mij was, maar voor al die mensen die zo werden belaagd. Het was verschrikkelijk. Het was echt erg."

Winslet vertelde eerder al eens dat haar tijdens de opnames van de film Lee werd gevraagd om haar "babyvet" te verbergen. Dat weigerde de actrice.