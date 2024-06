Prinses Alexia is jarig: "Ze is veel minder oppervlakkig dan mensen denken"

Vandaag is prinses Alexia 19 jaar geworden. Ze wordt door de media omschreven als een heel ander type dan prinses Amalia. De tweede Oranjetelg zou veel uitbundiger zijn, meer Máxima, tikje arrogant misschien. Maar eigenlijk weten we maar heel weinig over de prinses.

Royaltykenner Ella Vermeulen doet in De Telegraaf een poging tot een karakterschets. Zo schrijft ze dat Máxima ooit over haar dochter zei: "Ze heeft van mij die nieuwsgierigheid en wil nieuwe dingen ontdekken en nieuwe mensen ontmoeten." Alexia is ook net als Máxima extravert, muzikaal en temperamentvol.

Ze wilde op haar twaalfde meedoen aan The Voice Kids, maar dat kreeg ze er niet doorheen bij haar ouders. Alexia is veel met haar vriendinnen en houdt van mode en make-up. Toch is ze ook bezig met duurzaamheid en minder oppervlakkig dan mensen denken, schrijft Vermeulen.

Dat komt onder meer door de idealistische school in Wales waar ze twee jaar zat. Dat was ook de reden dat ze voor een tussenjaar koos: het programma in Wales zou erg pittig geweest zijn. "Ik heb twee heel bewogen jaren gehad en denk dat het beter is voor mij als ik dan heel even een tussenjaar neem”, zei ze daarover.

Dat Alexia niet thuis woonde, heeft ook de relatie met haar zus Amalia verbeterd. "Ik zou het niet kunnen nadoen, en ik vind dat ze erkenning verdient van iedereen”, zei ze over hoe Amalia met de bedreigingen omging. "Zo’n dreiging is hartstikke schrikken. Het hele gezin heeft het er moeilijk mee gehad. Het enige wat we kunnen doen, is er voor haar zijn.”