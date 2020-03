Schrijver Dimitri Verhulst: “Ik liet drank en drugs beslissen over mijn leven”

Schrijver Dimitri Verhulst (47) veroorzaakte behoorlijk wat ophef bij onze zuiderburen na een interview in Humo over zijn drank- en drugsverslaving. Zo erg zelfs, dat hij de promotour van zijn nieuwe boek heeft geannuleerd. Dat boek, getiteld ‘Onze verslaggever in de leegte’ is een ongecensureerde samenvatting van een aantal van zijn dagboeken. Zijn drank- en drugsverslaving als gevolg van een valse beschuldiging van verkrachting komt uitgebreid aan de orde.

De Vlaamse schrijver die doorbrak met De Helaasheid der Dingen, vertelt aan Humo openhartig over zijn cokeverslaving. “Ik vond het zelf verrassend dat ik mijn cokegebruik ging banaliseren: ‘O, maar iedereen doet het tegenwoordig.’ Wat niet waar is, maar het zijn er veel. Coke is een heel gevaarlijke drug omdat hij zo onschuldig kan zijn, je kunt ’m perfect bedwingen. Met alcohol is dat veel lastiger.”

Verhulst vervolgt: “Ik heb me laten vertellen dat je niet meer dan 1,7 gram per dag mag gebruiken als je een hartaanval of een hersenbloeding wilt vermijden. Waar ik ruim over gegaan ben. Tot 4 gram per dag, wat niet goed is, en duur. Dat red je niet met poëziebundels!”

Cocaïne gaf hem het nodige zelfvertrouwen. “Als er iets is wat je van coke krijgt, is het wel zelfvertrouwen. Jammer genoeg ook weleens te veel. Daarom is er geen saaier milieu dan dat van cokegebruikers, want vaak zijn het verschrikkelijk arrogante zakken.”

Hoewel de schrijver zijn ergste verslavingen heeft overwonnen, zal hij nooit een geheelonthouder worden. “Het ding is: niets en alles is vergif, het is gewoon een kwestie van dosering. Ik ken wel wat van het goede leven, en ik wil die kennis ook bewaren. Alleen weet ik nog beter dan ik het al wist dat het nooit wat wordt als je begint te zuipen om gelukkig te worden, als je denkt zo een probleem te kunnen oplossen. Drinken moet je alleen doen om nóg gelukkiger te worden.”