J.K. Rowling: ‘Ik was slachtoffer van misbruik en huiselijk geweld’

Schrijfster J.K. Rowling ligt onder vuur, omdat ze moeite heeft met transseksuelen. Ze maakte zich boos over de omschrijving van vrouwen als ‘mensen die menstrueren’. Die omschrijving was bedoeld om transgenders niet voor het hoofd te stoten en Rowling nam daar aanstoot aan.

In een essay verweert ze zich tegen de kritiek van onder meer Emma Watson. Ze schrijft dat ze in haar eerste huwelijk, met de Portugese journalist Jorge Arrantes. Hij was gewelddadig, schrijft ze, en heeft haar verkracht. Die ervaring heeft haar gemaakt tot voorvechter van vrouwenrechten. “Ik ben al meer dan 20 jaar een publiek figuur en heb het over die ervaringen nooit gehad. Maar de littekens zijn er nog.”

Ze zegt dat ze hoopt dat haar dochters nooit zullen opschrikken bij ieder onverwacht geluid. Ze legt uit dat ze door haar ervaringen zeer begaan is met vrouwenrechten en het dus moeilijk vindt dat het bestaan van vrouwen mistig wordt gemaakt door hen te benoemen als ‘mensien die menstrueren.

‘Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe. Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter – verwacht nooit een genuanceerd gesprek – en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en betaal sindsdien de prijs’, aldus de onder vuur liggende Rowling in een ruim 3600 woorden tellend verhaal.

Rowling zegt dat ze ‘buitengewoon veel geluk’ heeft gehad. ‘Ik ben een overlevende, zeker geen slachtoffer. Ik heb alleen mijn verleden genoemd omdat ik, net als elk ander mens op deze planeet, een complex achtergrondverhaal heb dat mijn angsten, mijn interesses en mijn meningen vormt. Ik vergeet die innerlijke complexiteit nooit wanneer ik een fictief personage creëer en ik vergeet het zeker nooit als het gaat om transgenders’, aldus de auteur.