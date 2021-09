Kees van Kooten: Rutte is een Kamertrut

Kees van Kooten wordt 80, er verschijnt een bundeling van oud werk en hij is dus present in veel dagbladen.

Hij is met schrijvers-pensioen, vertelt hij. De kans op nieuwe boeken is niet groot.

„Wat ik wel graag doe, is het maken van anagrammen. Omdat we machteloos staan tegenover het gestumper in Den Haag ben ik altijd heel tevreden als ik mijn ergernis kan uiten over een politicus in het nieuws via een anagram. Het anagram van Mark Rutte – met zijn verwijfde gebaartjes en zijn valse lach en zijn wijzen in het publiek naar niemand – is: ‘Kamertrut’. Een trut is volgens Van Dale een vrouw die haar taken verwaarloost en de kamer niet opruimt. Vanmorgen was ik druk met Wopke Hoekstra, met zijn ijdele kickboksen en zijn weerzinwekkende en-nu-doorpakken-schaatstocht tijdens de verkiezingscampagne. Zijn anagram blijkt: ‘Ha Woke Protske’. Omdat prots smakeloze, ijdele trots is.”