Aart Staartjes overleden (1938-2020)

Aart Staartjes, de acteur die vooral beroemd werd door Sesamstraat en andere kinderprogramma’s, is overleden als gevolg van een verkeersongeluk dat hem vrijdag overkwam.

Hij kwam met zijn scootmobiel in aanrijding met een auto in Leeuwarden.De acteur werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Staartjes vertelde onlangs dat hij aftakeling erger zou vinden dan de dood. “De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg.”

NLD/Amsterdam/20111208- Premiere Het Gordijnpaleis van Ollie Hartmoed, Aart Staartjes

Het bekendst werd Aart Staartjes als bedenker en samensteller van een aantal baanbrekende kinderseries. Staartjes bracht een schrijverscollectief bijeen, met onder anderen Willem Wilmink, Hans Dorrestijn, Jan Riem en Karel Eykman, die teksten schreven die door Staartjes, Wieteke van Dort en Joost Prinsen werden uitgevoerd op muziek van Harry Bannink.

In januari 1974 bedacht hij een programma voor de allerkleinsten, De film van Ome Willem met Edwin Rutten in de hoofdrol. De Stratenmakeropzeeshow kreeg een vervolg met J.J. De Bom voorheen