6 tips voor leuke activiteiten in de hitte

Mogelijk heb je vakantie en zin om leuke dingen te doen in eigen land. Maar het is zo warm dat je die wandeling over de heide wel kunt vergeten. In de rij staan in een pretpark is ook geen pretje en de file richting het strand sla je liever even over. Wat wél leuk is om te doen in de hitte? Zes tips.

Fietsen in het bos

Door het beetje wind dat je voelt, is fietsen koeler dan wandelen. Het bos is ongetwijfeld frisser dan bijna iedere andere plek in de natuur. Je profiteert van de schaduw van de bomen en dat scheelt echt. Zwemmen in een meer of rivier

Het strand is te druk, maar Nederland heeft tal van andere plaatsen waar je even een verfrissende duik kunt nemen. Denk aan pootjebaden in de Maas of een beetje poedelen in het Veluwemeer. Check wel even de waterkwaliteit en eventuele gevaarlijke stromingen. Bootje varen

Heel coronaproof en je kunt af en toe even afkoelen door in het water te springen. En Nederland is een waterland, overal kun je bootjes huren: in Friesland, op het IJsselmeer, de Weerribben of de Biesbosch. Doe iets op een surfplank

Alles wat je op een board in het water kan doen is heel hip: wakeboarden, kiten, suppen of helemaal het summum: SUP yoga. Het is helemaal geen gek idee. Je bent lekker op het water, leert iets nieuws en verbrandt ook nog een paar calorieën. Naar de bioscoop

Niet hip, niet in de natuur, maar wel lekker koel: de bioscoop. Ga je ergens midden op de dag dan is het er vast zo rustig dat het nog coronaproof is ook. Bezoek een kerk of museum

Kerken zijn koel van zichzelf, musea doen aan airco en van beiden hebben we er heel veel in Nederland. Je kunt kiezen voor de grote kathedralen en bekende hoofdstedelijke musea, maar daar is het misschien wel te druk. Bovendien is het juist leuk om je eens te laten verrassen door een streekgerelateerd museumpje of door een klein kerkje waar de deur toevallig openstaat.