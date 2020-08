NPO houdt in programmering rekening met tweede coronagolf

De coronacrisis blijft ook het komende seizoen belangrijk in de programmering van de NPO. "We houden rekening met een mogelijke tweede golf. Vooral door gesprekken te voeren met de omroepen over nieuwe ideeën. Mocht het door de situatie nodig zijn, dan kan er in de programmering worden geschoven", vertelt Frans Klein, directeur video NPO, aan het ANP.

De NPO heeft gemerkt dat het publiek hongerig is naar informatie en veel vragen heeft. "Daarnaast heb je als publieke omroep een verdiepende taak. We blijven de impact van het coronavirus volgen en hebben komend seizoen ook aandacht voor de verkiezingen in eigen land en de VS, het klimaat, de ouderenzorg en tal van andere onderwerpen."

Naar nieuw drama is komend seizoen 'scherp' gekeken, want het genre merkt de gevolgen van de crisis. "Het zijn moeilijke omstandigheden om drama te produceren", zegt Klein. "Door de extra coronamaatregelen is dat ook nog een tandje duurder geworden. Dat zal betekenen dat we scherpere keuzes moeten blijven maken, want we moeten absoluut niet inboeten aan kwaliteit."

Ontspanning

Drama is desondanks komend seizoen goed vertegenwoordigd bij de NPO. "We leven in de golden age of drama. Je ziet dat het publiek wereldwijd gewend is aan het hoge niveau en daar gaan ook wij in mee. We investeren liever in kwaliteit dan in kwantiteit. Bij een serie als De Vliegende Hollanders spat de investering bijna van het scherm."

Ook in coronatijd is er ruimte voor ontspanning. "Juist wanneer grote onzekerheden en stress de levens beheersen, is het belangrijk dat er ook ontspanning is", aldus de directeur video. "Dat hebben we komend seizoen bijvoorbeeld met Heel Holland bakt kids en het jubileumseizoen van Wie is de mol?"

Een belangrijke nieuwkomer is De Vooravond, de opvolger van De Wereld Draait Door, met presentatieduo Fidan Ekiz en Renze Klamer. "Een spannend nieuw programma met een spannend nieuw duo. Fidan en Renze brengen een nieuwe energie met zich mee. Ze zijn van een volgende generatie, met een eigen kijk en een frisse blik."