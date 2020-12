Meteen rijen voor veel winkels na bericht over lockdown

Het nieuws over de lockdown was nog maar net bekend, of de rijen voor winkels zwollen direct.

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot kapsalons tot theaters, melden bronnen in Den Haag.

Op twitter zijn allerlei voorbeelden van rijen voor ‘getroffen winkels’, zoals voor een Rituals in Dordrecht en een knutselwinkel in Amsterdam

Aan de rijen bij winkels hier in de straat te oordelen is kwaliteitskoffie het nieuwe wc-papier pic.twitter.com/6BVDunfRfa — Jeroen Fritz (@jeroenfritz) December 14, 2020

Het nieuws over de lockdown is in Dordrecht al doorgedrongen. In de rij voor de Rituals! #lockdown pic.twitter.com/ksmAU1QBoM — Antoin Peeters (@AntoinRTLNieuws) December 14, 2020

Lekker dat lekken. Nu al rijen voor niet-essentiële winkels. — Menno de Bruyne (@mennodebruyne) December 14, 2020