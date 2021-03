Marieke Lucas Rijneveld reageert, in de Volkskrant, op de commotie met dit gedicht.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, het oergewoel in lief en leed,

of toegegeven aan de kanselpreek, aan Het Woord over wat

goed of fout, nooit te lui geweest om op te staan, om tegen

alle bullebakken in te gaan en met geheven vuisten de

hokjesgeest bevechten, tegen de rellen in je hoofd van het

niet-weten, om de onmacht met het stierenrood in je ogen te

temperen, of met rotsentrots altijd je eigen zin te verkondigen,

toe te kijken hoe iemand tot moes en het laatste restje

waardigheid te zien wegsijpelen, je bent tegen schedelmeten,

tegen knechtschap, tegen alle hoekigheid van de mens.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, de kiem van de ontworsteling,

je afkomst draagt een rouwkleed, je afkomst had gelukkig

een vluchtstrook, niet dat je over alles mee kunt praten,

dat je altijd ziet hoe het gras aan de andere kant soms

dor en minder groen – het gaat erom dat je je kunt

verplaatsen, dat je de verdrietzee achter andermans ogen

ziet liggen, de woekerwoede van heb-ik-jou-daar,

je wilt zeggen dat je misschien niet alles begrijpt, dat je vast

nooit helemaal de geraakte snaar vindt, maar dat je het

wel voelt, ja, je voelt het, ook al is het verschil duimbreed.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, en toch inzien wanneer

het niet jouw plek is, wanneer je moet knielen voor een gedicht

omdat een ander het beter bewoonbaar maakt, niet uit onwil,

niet uit verslagenheid, maar omdat je weet dat er zoveel

ongelijkheid, dat er nog steeds mensen achtergesteld,

jij wilt juist verbroedering, je wilt één vuist, en wellicht is je hand

nu nog niet krachtig genoeg, of moet je eerst die van de ander

vastpakken om te verzoenen, moet je daadwerkelijk de hoop voelen

dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren, al moet je dit niet

vergeten: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug.

Marieke Lucas Rijneveld

De Guardian heeft het gedicht vandaag ook. Vertaald in het Engels