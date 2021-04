Christelijke ouders ontzet over koningsspelenlied, waarin ze ‘neuken’ horen

Er is onrust onder christelijke ouders en op christelijke scholen over het Koningsspelenlied ‘Zij aan Zij’. Het woord ‘jiggyjig’ in de tekst zou ‘geslachtsgemeenschap’ kunnen betekenen. Dat schijnt het in straattaal in Indonesië te betekenen. En dus zijn de ouders verontrust. Want neuken in een lied van hun keurige kinderen....

Thijs Verheij van Kinderen voor Kinderen baalt van de ophef. ‘We zijn verrast. In ‘Zij aan zij’ worden zelfverzonnen woorden gebruikt, zoals ‘jiggyjig’. Net als zoals ‘de fix’ en ‘de nieuwe squad’ wordt een danspasje bedoeld . Dat dit in Indonesische straattaal iets heel anders betekent, was ons niet bekend. Anders hadden wij het niet gebruikt.’

Clap your hands!

A B C D E F G

En de H van happy doet ook nog mee!

refrein

Ik + jij, dat = wij

Daarom staan we zij aan zij

Maakt niet uit, hier of daar

Zij aan zij met elkaar

Kijk hoe mooi, in de mix

Hij of zij of X

Ik + jij, dat = wij

Zij aan zij

couplet 1

Ik doe dit en jij doet dat

Maar samen doen we de nieuwe squat

Op één lijn staan we zij aan zij

En de fix doen we allebei

De A van arm

B van buig

C van cool

D van draai

E van echt wel

F van freeze

G van go

Ik + jij, dat = wij

Daarom staan we zij aan zij

Maakt niet uit, hier of daar

Zij aan zij met elkaar

Kijk hoe mooi, in de mix

Hij of zij of X

Ik + jij, dat = wij

Zij aan zij

Happy, happy

Yib yab yob - dat is top

Happy, happy

Tik tak tok - dat is top

Happy, happy

Yib yab yob

Dat is top, dat is top

Zij aan zij

couplet 2

Ik ben hier en jij bent daar

De jiggyjig doen we met elkaar

Hier wat leuks dus kom maar gauw

Want de woah, perfect voor jou

De A van arm

B van buig

C van cool

D van draai

E van echt wel

F van freeze

G van go

Ik + jij, dat = wij

Daarom staan we zij aan zij

Maakt niet uit, hier of daar

Zij aan zij met elkaar

Kijk hoe mooi, in de mix

Hij of zij of X

Ik + jij, dat = wij

Zij aan zij

Happy, happy

Yib yab yob - dat is top

Happy, happy

Tik tak tok - dat is top

Happy, happy

Yib yab yob

Dat is top, dat is top

Zij aan zij

A B C D E F G

En de H van happy doet ook nog mee!

Clap your hands

Oh oho

Oh oho

Oh oho

Ik + jij, dat = wij

Daarom staan we zij aan zij

Maakt niet uit, hier of daar

Zij aan zij met elkaar

Kijk hoe mooi, in de mix

Hij of zij of X

Ik + jij, dat = wij

Zij aan zij

Happy, happy

Yib yab yob - dat is top

Happy, happy

Tik tak tok - dat is top

Happy, happy

Yib yab yob

Dat is top, dat is top

Zij aan zij

Dat is top

Zij aan zij (2x)