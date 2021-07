Toegejuichte Zomergast Roxane van Iperen: “Je kunt als individu het systeem niet veranderen”

Kijkers waren lovend over Roxane van Iperen die gisteravond bij Janine Abbring aanschoof als Zomergast. De schrijfster van 't Hooge Nest hekelde onder meer het consumentenkapitalisme en legt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij politiek en bedrijfsleven.

Ze vindt dat je als individu het systeem niet kunt veranderen. Afval scheiden, geen plastic rietjes meer gebruiken, het is allemaal leuk en aardig, maar de aarde red je er niet mee. Het zijn de grote bedrijven die er een potje van maken en die dus moeten veranderen.

"Het meest gehoorde verwijt dat ik krijg”, zegt de schrijfster en juriste, "is dat mensen tegen mij zeggen ‘ik ben het systeem, en het systeem dat ben ik’. Dat is niet waar.” Ze legt uit: "Vroeger had je zo’n race van de cavia’s. Je hebt een stelsel met muurtjes, een soort doolhof, en uiteindelijk moet je ergens naartoe. De poppetjes zijn de cavia’s, en het systeem, dat is niet duizend cavia’s, maar een decennialang bouwwerk van wetgeving, subsidie, cultuur, marketing.”

Het zijn enkele grote bedrijven die de schotten in het doolhof neerzetten, zegt de schrijfster die velen wist te raken. "Daardoor kan het bijna niet anders dan dat een willekeurig mens, dat helemaal geen kwaad in de zin heeft en gewoon zijn leven leidt, daar uitkomt waar de meest ongezonde keuzes gemaakt worden.”

