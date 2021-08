Daan Roosegaarde heeft alweer geplagieerd

Daan Roosegaarde slaagt er al decennia in in de belangstelling te blijven staan met 'geniale ontwerpen'. Het heeft hem beroemd en rijk gemaakt. Maar voor minstens de derde keer lijkt hij een idee te hebben gestolen, meldt De Volkskrant.

Zijn installatie Liquid Landscape, die dinsdag is onthuld in het Italiaanse openluchtmuseum Arte Sella, lijkt sprekend op een werk uit 2013 van de Nederlandse kunstenaar Zoro Feigl. In beide gevallen gaat het om een grasveld waaronder een ballon zit. Als je op het gras loopt lijk je op water te lopen.

‘Ik stond perplex toen ik het zag. Dit is gewoon exact hetzelfde als een tijdelijk werk dat ik in 2013 maakte voor een financiële instelling. Ook mijn installatie Floating Field is een aangelegd grasperk met daaronder een bassin met vloeistof waarover bezoekers kunnen lopen’, zegt Feigl.

Roosegaarde zegt, net als bij eerdere verdenkingen van intellectuele diefstal, dat hij niet wist dat hij iets bedacht dat al bestond.

Daan Roosegaarde kwam in 2016 in opspraak doordat hij tijdens een uitzending van het tv-programma College Tour werd beschuldigd van oneigenlijk gebruik van andermans ideeën. Volgens wetenschapper Bob Ursem had de kunstenaar zijn wetenschappelijke uitvinding gestolen voor de Smog Tower, een installatie die fijnstof uit de lucht filtert. Kort daarna kwam Roosegaarde in opspraak omdat hij voor een expositie in het tijdelijke DWDD Museum een werk van kunstenaar Ger van Elk had gekopieerd. In een van de museumzalen had Roosegaarde schilderijen van de zee naast elkaar gehangen, waarbij de horizonten op gelijke hoogte hingen. In 1999 had Van Elk een soortgelijke installatie gepresenteerd in Museum Boijmans Van Beuningen.