Matthijs van Nieuwkerk gaat de Ziggo Dome in.

Op 17 maart komt Matthijs Gaat Door naar de Ziggo Dome. Matthijs en de Sven Hammond Big Band brengen een avond die lijkt op het programma.

Artiesten uit de drie seizoenen van het programma zullen hun opwachting maken in de liveshow. Waaronder in ieder geval André van Duin, die met zijn prachtige nummer “Voor Altijd” een ode bracht aan zijn overleden man Martin en heel Nederland ontroerde. Ook Typhoon is van de partij. In aanloop naar het concert worden alle artiesten bekend gemaakt.