Rick Engelkes incasseerde ruim 4 miljoen aan coronasteun voor musical die hij nooit maakte

Theaters hebben afgelopen weken meer dan 100 miljoen euro aan coronasteun ontvangen om artiesten en andere medewerkers te compenseren. 4,3 miljoen daarvan ging naar Rick Engelkes. Wat hij ermee heeft gedaan, weet niemand.

Het Noordhollands Dagblad ging op onderzoek uit naar de miljoenen van de oud-GTST-acteur die in Aerdenhout woont. Het geld blijkt op een rekening te zijn gestort van Waterfront Entertainment, een deelneming van R.E. Producties van acteur en producent Rick Engelkes. Waterfront Entertainment is beter bekend onder de naam WvO Theater Productie BV, afkorting van Willem van Oranje, de naam van de musical die Engelkes zou gaan maken.

Daarvoor zou hij in Delft, waar Willem van Oranje is vermoord, een theater gaan bouwen. Hij ontving van de gemeente ook nog 630.000 euro investeringskrediet. Maar daarna bleef het stil.

Er zijn wel scripts rondgegaan en rollen beloofd, laten acteurs anoniem weten aan het Noordhollands Dagblad. Zij kregen te horen dat de show 'voorlopig was uitgesteld'. "Dan begin je je af te vragen of die voorstelling er ooit nog komt en verlies je het vertrouwen”, aldus een van hen.

In een bubbel

De krant krijgt Rick Engelkes zelf niet te pakken, wel spreken ze met 'manager finance' Mitch Kasman, die over Engelkes zegt: "Hij zit in een bubbel waarin wij hem ook niet te pakken krijgen.” Over de besteding van de miljoenen blijft hij vaag. Het zou zijn gegaan naar 'omringende partijen, toeleveranciers en zzp’ers die inkomsten hebben gemist'.

En dat theater dat Engelkes zou gaan bouwen, moet je niet zien als een echt theater, aldus Kasman. "U moet niet denken aan een stenen pand, maar aan een tijdelijke voorziening die op afroep geplaatst kan worden zodra de repetities van start gaan.” Denk aan een tent. Kaarten zijn er ook nog niet verkocht. Maar de voorstelling komt er wel, zegt Kasman. Hij staat nu gepland voor eind volgend jaar.

Maar daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor coronasteun. De voorstelling stond namelijk niet gepland voor de laatste lockdownperiode en er zijn ook geen kaarten verkocht. Collega's in het vak zijn dan ook onverbiddelijk: "Die musical stond al op losse schroeven. Die coronasteun was voor Engelkes een welkome uitkomst om geld zijn kant op te krijgen.”

Een woordvoerster van het Fonds Podiumkunsten laat nog weten aan het Noordhollands Dagblad dat achteraf wordt gecontroleerd of de steun terecht was. Anders moet het geld worden terugbetaald.