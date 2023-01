VVD-kamerlid blundert bij De Slimste Mens: ze denkt dat aarde 5 graden opwarmt

Steeds meer kijkers vragen zich af of de intelligente BN'ers die mee willen doen aan de NPO-kennisquiz De Slimste Mens op zijn. De spoeling lijkt inderdaad steeds dunner te worden, nu een relatief onbekend VVD-Kamerlid haar (gebrek aan) kennis mocht etaleren.

De 34-jarige Queeny Rajkowski is in de Tweede Kamer woordvoerder van digitalisering, overheids-IT, telecommunicatie, cybersecurity en de AIVD. Daarnaast is ze lid van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat. Toch heeft ze van milieu- en klimaatbeleid duidelijk geen kaas gegeten, blijkt wel uit een van haar antwoorden in ronde 1.

Philip Freriks vroeg de VVD'er: “Hoeveel warmer mag de aarde maximaal worden volgens het klimaatakkoord van Parijs uit 2015?” Het Kamerlid kijkt een beetje moeilijk naar de quizmaster en stamelt dan: “Dat was een paar... dat is vijf graden?”

VVD-Kamerlid denkt dat in het Parijsakkoord staat dat we de opwarming van de aarde tot 5 graden moeten beperken. 💀



(Verklaart ook het klimaatbeleid van de partij.) pic.twitter.com/MIuMHauy91 — job (@JobMolenaar) January 12, 2023

Oud VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff reeg in een vorig seizoen de overwinningen aaneen, maar Rajkowski kan beter thuisblijven. Als de wereld vijf graden opwarmt, is de schade en de chaos niet te overzien.

Het antwoord op de vraag was trouwens '1,5 graad'.