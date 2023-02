Smerige nieuwe Japanse trend: ‘sushilikkers’ terroriseren restaurants

De sushiterreur die in het land van de rijzende zon 'sushitero' wordt genoemd: steeds vaker likken vandalen het eten wat langskomt op de lopende band af en laten ze het voedsel verder reizen naar de volgende klant. Het normaliter zo opgeruimde en hygiënische Japan is in rep en roer, meldt CNN.

Restauranteigenaars zitten met de handen in het haar. Voor de grap nemen raddraaiers een slok uit het sojakannetje of draperen ze een kwak wasabi op elk bordje dat langskomt. De kans dat ze in hun nekvel worden gegrepen is klein, omdat restaurants een groot gedeelte van het personeel tijdens de coronatijd hebben ingeruild voor robots.

Een grote sushiketen wil het vertrouwen van de klant terugwinnen met speciale eetstokjes, die aangeven of het eten wel of niet vers en onaangeraakt is. In andere restaurants komen zelfs bordjes met sushifoto's langs op de lopende band in plaats van echte sushi. De volgende stap is om het hele restaurant vol te bouwen met camera-apparatuur, zodat de Japanner weer met goed fatsoen kan genieten van zijn rolletje.