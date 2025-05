(als je het conclaaf wil volgen en snappen moet je eigenlijk het ND lezen, al is het maar als proefabonnee. De enige Nederlandse krant met gedegen kennis en inzicht in het Vaticaan, vooral door Hendro Munsterman. Als er geen conclaaf is zijn er ook nog altijd 1,4 miljard gelovigen. De Nederlandse media (Op Andrea Vreede na) hebben geen idee)



De afgelopen jaren is er veel discussie ontstaan binnen het Vaticaan over de rol van vrouwen. Paus Franciscus heeft namelijk verschillende vrouwen benoemd op hoge posities, iets wat binnen de katholieke kerk lange tijd ongebruikelijk was. Dit zorgt voor onrust, vooral bij de meer conservatieve kardinalen. Zij vinden dat Franciscus hiermee breekt met eeuwenoude tradities, waarin alleen gewijde mannen het voor het zeggen hadden.

Wat heeft Franciscus precies veranderd?

Franciscus heeft bestuursfuncties in het Vaticaan opengesteld voor zowel mannelijke als vrouwelijke leken. Dat betekent dat je niet per se priester hoeft te zijn om een hoge functie te krijgen.

Verschillende vrouwen kregen leidinggevende posities, zoals zuster Simona Brambilla, die nu het hoofd is van een belangrijk Vaticaans bureau dat toezicht houdt op religieuze ordes voor mannen én vrouwen.

Tijdens bijeenkomsten van de Raad van Kardinalen worden steeds vaker vrouwelijke experts uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de kerk.

De paus en zijn adviseurs benadrukken dat vrouwen een unieke bijdrage leveren, bijvoorbeeld door thema’s als zorg, rechtvaardigheid en gemeenschap vanuit een ander perspectief te bekijken.

Waarom zijn sommige kardinalen hier boos over?

Sommige kardinalen vinden dat Franciscus hiermee de traditie van de kerk omzeilt, waarin alleen gewijde mannen mogen besturen.

Ze klagen dat het openstellen van topfuncties voor vrouwen en leken voor “wanorde en verwarring” zorgt binnen de kerk.

Er is angst dat deze veranderingen te snel gaan en dat het de eenheid van de kerk in gevaar brengt.

Vooral kardinaal Beniamino Stella uitte stevige kritiek en vindt dat er na Franciscus weer een paus moet komen die ‘de orde herstelt’ en teruggaat naar de oude tradities.

Hoe kijkt de rest van de kerk hiernaar?

Niet iedereen is het eens met de conservatieve kritiek. Veel kardinalen en katholieke leiders vinden juist dat de verantwoordelijkheden van vrouwen moeten groeien, omdat vrouwen een groot deel van de kerk vormen.

In sommige landen, zoals India, wordt actief gewerkt aan het versterken van de positie van vrouwen binnen de kerk en samenleving.

Er zijn ook stemmen die pleiten voor een geleidelijke verandering, zodat de kerk niet uit elkaar valt door te snelle hervormingen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De discussie over de rol van vrouwen in de kerk is nog lang niet voorbij. Steeds meer vrouwen krijgen invloed, maar het blijft een gevoelig onderwerp.

De kans dat vrouwen binnenkort priester of bisschop mogen worden is klein, maar hun invloed op andere terreinen groeit gestaag.

Het volgende conclaaf, waarin een nieuwe paus wordt gekozen, zal waarschijnlijk sterk beïnvloed worden door deze discussie. De vraag is of de volgende paus de lijn van Franciscus zal doorzetten, of juist terug zal grijpen naar de oude tradities.

Verder lezen over dit onderwerp