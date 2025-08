Waarom Dua Lipa het Kosovaarse staatsburgerschap heeft gekregen

Dua Lipa heeft het Kosovaarse staatsburgerschap ontvangen als eerbetoon aan haar bijzondere band met het land en haar rol als boegbeeld van de Kosovaarse cultuur wereldwijd. De zangeres, geboren in Londen uit Kosovaars-Albanese ouders , woonde als kind kort in Pristina, vlak na de onafhankelijkheid van Kosovo. Sindsdien is zij niet alleen een wereldwijd popicoon, maar ook een trotse ambassadeur van haar roots.