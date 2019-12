Jumbo rukt verder op in binnensteden

Jumbo gaat gestaag verder met de strijd met AH. De alleenheerschappij van AH, met AH to go, op de stations komt ten einde. In zeven HEMA-winkels op de grote stations komt een Jumbo-afdeling. Jumbo neemt de komende drie jaar ook zeventien winkelpanden over van Hema. Andersom komen Hema-producten in de bijna zevenhonderd vestigingen van Jumbo te liggen. De meldt het FD.

De samenwerking strekt zich ook uit tot de sport. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat Hema medesponsor wordt van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma.