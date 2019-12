Jongetje van 8 is best verdienende YouTuber van 2019

Ryan Kaji is nog maar 8 jaar oud. Toch heeft het jochie uit Texas al 22,9 miljoen abonnees op YouTube en verdiende hij in 2019 meer dan 26 miljoen dollar, omgerekend bijna 23,5 miljoen euro. Wat Ryan precies doet? Hij beoordeelt speelgoed.

Forbes maakte de lijst bekend met grootverdieners op YouTube. De top 10 heeft van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019 samen zo’n 162 miljoen dollar verdiend. Het gaat om bruto inkomsten uit advertenties, merchandise en gesponsorde content.

Ryan begon zijn kanaal Ryan’s World met unboxing video’s, waarin hij speelgoed uit de verpakking haalt en zegt wat hij daarvan vindt. Een andere opvallende YouTube-ster is de nog maar vijfjarige Anastasia Radzinskaya.

Het Zuid-Russische meisje heeft verspreid over 7 kanalen zeker 107 miljoen abonnees. Haar video’s zijn meer dan 42 miljard keer bekeken. Het leverde haar afgelopen jaar 18 miljoen dollar op waarmee ze op derde plaats komt op de Forbeslijst.

Op de tweede plaats staat Dude Perfect, een kanaal van vijf vrienden die sporten en stunts laten zien. Zij verdienden daarmee in een jaar tijd 20 miljoen dollar.

De kindsterretjes op YouTube roepen vraag op over kinderarbeid en exploitatie van heel jonge mensen. Dit wordt interessant in beeld gebracht in de Nederlandse documentaire ‘Mijn dochter de vlogger’ (die je hier kunt bekijken).

Ook zijn er steeds meer vloggers die de druk van het continu filmen van hun leven niet meer aan kunnen. Reden waarom de ooit best verdienende YouTuber, de Zweedse Pewdiepie, deze week aankondigde een pauze in te lassen.

Dit is de volledige top 10 van best verdienende YouTubers:

1 — Ryan Kaji, $26 million

2 — Dude Perfect, $20 million

3 — Anastasia Radzinskaya, $18 million

4 — Rhett and Link, $17.5 million

5 — Jeffree Star, $17 million

6 — Preston (Preston Arsement), $14 million

7 — PewDiePie (Felix Kjellberg, $13 million

7 — Markiplier (Mark Fischbach), $13 million

9 — DanTDM (Daniel Middleton), $12 million

10 — VanossGaming (Evan Fong), $11.5 million