Ghosn ontsnapt ‘verstopt in een koffer voor muziekinstrumenten’

Carlos Ghosn vluchtte naar verluidt aan zijn huisarrest in Japan , in een vermetele Hollywood-achtige ontsnapping, bedacht door zijn vrouw, Carole, met de hulp van een Gregoriaanse muziekband en een team van ex-speciale strijdkrachten.

De ontsnapping begon toen de band in zijn huis in Tokio aankwam, waar Ghosn onder huisarrest en strikte politiebewaking werd vastgehouden. Aan het einde van het concertje, toen de muzikanten hun instrumenten inpakte, glipte Ghosn in een van de grotere koffers en werd hij naar een klein lokaal vliegveld gebracht.

Een privévliegtuig wachtte om de voormalige CEO van Nissan en Renault naar Istanbul te brengen. Vandaar lijkt hij aan boord te zijn gegaan van een privé-jet van Bombardier Challenger voor een vlucht naar Libanon , waar hij maandag voor zonsopgang arriveerde.