Finse premier wil werkweek van 24 uur: “Dit kan de volgende stap zijn in het werkzame leven’’

Vier dagen per week, zes uur per dag werken. Dat is het voorstel van de nieuwe premier van Finland. De nog maar 34-jarige Sanna Marin komt met een wetsvoorstel om te starten met een experiment.

“Een vierdaagse werkweek en een 6 uur durende werkdag. Waarom zou dat niet de volgende stap kunnen zijn?’’, aldus Marin. “Zijn acht uren echt de ultieme zegening? Volgens mij verdienen mensen het om meer tijd door te brengen met hun familie, naasten, vrienden, hobby’s en andere aspecten van hun leven, zoals cultuur. Dit kan de volgende stap voor ons zijn in het werkzame leven.’’

Marin is sinds een maand de premier van een kabinet dat voornamelijk jong en vrouwelijk is. Bij alle vijf regeringspartijen staat er een vrouw aan het hoofd, vier van hen zijn jonger dan 35.

In het vooruitstrevende Scandinavië wordt al langer geëxperimenteerd met kortere werkweken. Zo is er in het Zweedse Göteborg een verpleeghuis waar werknemers maar 30 in plaats van 37 uur werkten. De Zweedse vestiging van Toyota voerde in 2003 al een kortere werkdag in. Werknemers worden er over het algemeen gelukkiger, gezonder én productiever van.