Duitse columnist hekelt Nederlandse werkcultuur: “Jullie zijn alleen maar met je werk bezig”

De Duitse columnist Yulian Ide woont en werkt sinds drie maanden in Nederland. Wat hem opvalt? Dat we alleen maar met ons werk bezig zijn.

In Nederland vinden we het heel normaal om te antwoorden met ‘druk’ als iemand vraagt hoe het gaat. In Duitsland is dat not done vertelt Ide aan RTL Nieuws. “Daar hoor je gewoon ‘goed’, of je moet misschien Angela Merkel heten.” De columnist weet ook niet goed hoe hij moet reageren. “Het zou toch brutaal zijn de drukke Nederlander te vragen of ze een kopje koffie willen drinken? Je wil iemand niet nog drukker maken.”

Ook in de kroeg valt hem op dat Nederlanders werk veel te belangrijk vinden. Hij vergelijkt een café op zaterdagavond met Cape Canaveral. “Het lijkt wel of Nederlanders aan het aftellen zijn: hoeveel mag ik nog drinken, om maandag geen kater te hebben. Jullie maken je op zaterdag en zondag al zorgen over hoe je je maandag zult voelen.”

Ide wijt het aan onze calvinistische inborst. Hij noemt ons Duitser dan de Duitsers zelf. “De clichés dat we altijd op tijd zijn en heel nauwgezet werken gaan meer over jullie dan over ons”. Hij merkt op: “Duitsers zijn best wel chill. We volgen de regels helemaal niet zo nauw.”