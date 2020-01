KPN gaat toch door met merk XS4ALL

KPN gaat toch door met het merk XS4ALL. Het telecombedrijf heeft dat besloten naar aanleiding van alle ophef bij klanten en medewerkers over de voorgenomen opheffing van de internetprovider. Volgens een woordvoerder van KPN blijft het streven om de techniek en organisatie achter XS4ALL te integreren binnen KPN. Maar de dienstverlening aan klanten verandert voorlopig niet. Klanten van XS4ALL zullen daarbij zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers geholpen worden. KPN had begin vorig jaar aangekondigd te stoppen met het merk XS4ALL. Dit leidde tot veel boze reacties van klanten van het merk dat zich onderscheidde door zijn activisme, bijvoorbeeld met de inzet voor privacy online. De ondernemingsraad van XS4ALL was ook tegen en stapte zelfs naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Uiteindelijk kreeg KPN gelijk en werd bepaald dat het telecombedrijf het merk mocht opheffen.