Albert Heijn is nog altijd royaal de grootste supermarktketen van het land. Bijna 35 procent van de markt wordt door AH bediend. Maar Jumbo komt jaar na jaar dichterbij en was in 2019 al goed voor 21 procent, meldt het AD.

De twee Duitse ketens krimpen voor het eerst in zeer lange tijd. Lidl komt op 10,7 procent, Aldi op 5,9.

Plus zit tussen die twee in 6,5 procent marktaandeel