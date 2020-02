Speciale opschuimmelk hetzelfde als gewone melk. Alleen bijna twee keer zo duur

Italianen weten wel dat je voor goede cappuccino geen speciale melk nodig hebt. In Nederland lukt het echter wel om de onwetende koffiefanaat ‘opschuimmelk’ te verkopen. De Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat er op een beetje suiker na geen enkel verschil is. Behalve de prijs dan.

Het blijft in de supermarkt niet beperkt tot één soort opschuimmelk. Er is een volle en romige variant voor latte en cappuccino en een versie voor barista’s. Het NPO-programma zocht naar de verschillen met een literpak gewone volle melk, maar vond ze niet.

In opschuimmelk zit bijna 4 procent vet en ruim 3,5 procent eiwit. In gewone volle melk zijn die percentages ongeveer hetzelfde. Beide producten bevatten vrijwel dezelfde ingrediënten. Volgens voedingstechnoloog Jappie de Jong bevat volle melk van nature de juiste samenstelling om er lekker dik schuim van te kloppen.

Het enige verschil is dat er aan opschuimmelk suiker is toegevoegd, maar je kunt natuurlijk net zo goed zelf de suikerpot erbij pakken. Dan kun je gewoon zelf bepalen hoe zoet je de koffie maakt. Ander belangrijk verschil is het prijskaartje: volle melk kost 0,95 euro, opschuimmelk gemiddeld 1,75 euro. Je betaalt voor een illusie. En voor de suiker.