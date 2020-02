‘Economische gevolgen coronavirus mogelijk veel groter’

De economische gevolgen van het nieuwe coronavirus kunnen veel groter uitpakken dan eerder geraamd, als de virusuitbraak volgend maand niet onder controle is. Dat zegt kredietbeoordelaar S&P Global in een nieuw rapport. De firma voorspelde vorige week al dat de economische groei in China dit jaar mogelijk terugzakt tot 5 procent, van 6,1 procent vorig jaar. Ook neemt het virus een behoorlijke hap uit de groei van de wereldeconomie. Deze wordt volgens S&P, een toonaangevend ratingbureau in de financiële wereld, door het coronavirus waarschijnlijk met zo'n 0,3 procentpunt geremd. De rekenmeesters bij de kredietbeoordelaar stellen nu dat ze er bij hun voorspellingen op rekenden dat de virusuitbraak in maart weer onder controle kan worden gebracht. Als dit niet lukt, dan zullen ze hun becijferingen moeten herzien.