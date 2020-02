Bitcoin in de lift: cryptomarkt schiet weer omhoog

Bitcoin noteerde vanochtend een koers van rond de 10.300 dollar en is mogelijk op weg naar nieuwe recordhoogtes. Ook andere cryptovaluta zijn aan een flinke opmars bezig.

Dat Bitcoin door de magische grens van 10.000 dollar heen breekt is een belangrijk signaal dat de cryptomarkt weer in de lift zit. Het volatiele digitale muntje was na een hoogtepunt van 20.000 dollar eind 2017 teruggezakt naar 3.200 dollar een jaar later. De huidige koers is de hoogste sinds september vorig jaar.

Ook andere cryptovaluta schoten de afgelopen dagen omhoog. De tweede cryptomunt, Ethereum, steeg in 2020 zelfs met 92 procent en staat nu ruim boven de 250 dollar. Veel kleinere munten komen van ver, maar noteren eveneens recordstijgingen.

Investeerders zijn weer vol vertrouwen dat de opmars doorzet, maar in een markt die zo hard beweegt, is dat natuurlijk altijd afwachten.