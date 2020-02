Tarievenchaos in ov kost reizigers miljoenen euro’s

Hoeveel de OV-chipkaart al sinds 2002 bestaat is het de verschillende vervoersbedrijven nog niet gelukt de tarieven te uniformeren. Of misschien hebben ze het ook niet echt geprobeerd. Want door de chaos betalen reizigers jaarlijks miljoenen teveel. De prijsverschillen kunnen oplopen van een euro voor een enkele rit tot tientallen euro’s per maand bij een abonnement, valt op te maken uit onderzoek van reizigersvereniging Rover, waarover het ND bericht.

Het kan je ook geld kosten als je met een abonnement overstapt van de ene vervoerder naar de andere.

Rover vindt dat de bedrijven na 18 jaar dit probleem moeten oplossen.

