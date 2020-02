Huizenprijzen kunnen dalen door angst voor natuurrampen

Er lijkt niets te zijn dat de stijging van de huizenprijzen in Nederland kan stoppen. Behalve één ding: de angst voor natuurrampen.

De opwarming van de aarde leidt tot extremere weersomstandigheden. De kans op bosbranden, overstromingen, aardbevingen en orkanen neemt toe. Het gedeelte van Nederland waar de huizen het duurst zijn, komt alleen maar verder onder de zeespiegel te liggen. Ook de aanwezigheid van de grote rivieren aldaar leidt tot een voortdurend risico op overstromingen.

Dat kan gevolgen hebben voor de huizenprijzen, concludeert woningmarktonderzoeker Calcasa. Als kopers en verkopers hun angst voor overstromingen en aardbevingen laten meewegen, kunnen de woningprijzen met 2 tot 10 procent dalen. Dat komt neer op een totale waardevermindering van 200 miljard euro, aldus Calcasa.

In Nederland hebben 5,6 miljoen huizen kans op overstroming. Zo’n 1,5 miljoen woningen hebben een verhoogd risico op aardbevingen. Maar de overheid investeert fors in maatregelen die ons tegen het wassende water zullen beschermen. De kans dat de markt zo angstig wordt dat het de prijzen beïnvloedt, is nu dan ook niet groot.

Maar dat kan snel veranderen als de zeespiegel stijgt en er vaker bijna-overstromingen komen. Dan zou de totale woningwaarde volgens Calcasa met 44 tot 174 miljard euro dalen.