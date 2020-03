Europese landen willen corona-obligatie. Nederland is tegen

Een aantal EU-landen wil een corona-obligatie invoeren ter ondersteuning van de economie van de lidstaten. Noord-Europese landen houden de boot af. Ze vrezen straks op te moeten draaien voor de problemen van het zuiden.

De Franse president Macron heeft een brief geschreven aan EU-president Charles Michel, waarin hij pleit voor schuldpapier waarmee alle lidstaten geld ophalen om de steunmaatregelen van landen mee te financieren. De brief is mede ondertekend door de leiders van Italië, België, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Slovenië, Spanje en Portugal.

Veel Noord-Europese landen zijn tegen een gezamenlijk schuldinstrument. In Noord-Europa is de staatsschuld lager, waardoor er veel meer ruimte is om extra geld te lenen om de gevolgen voor de economie te beperken. In Zuid-Europa, nauwelijks hersteld van de vorige crisis, is die ruimte er niet.

Zeker Italië staat er slecht voor. Het land heeft twee derde van zijn economie stil moeten leggen om het coronavirus te bestrijden en had al een heel hoge staatsschuld.

Er is nog een andere optie: het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit fonds van 410 miljard euro is een laatste redmiddel en bedoeld voor landen, die door hun financiële problemen de economische stabiliteit van de EU en de euro in gevaar brengen. Vooral de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wil nog niet aan het ESM komen. Hoekstra vindt dat landen eerst moeten proberen hun eigen problemen op te lossen.

Vandaag praten de 27 leiders van de Europese Unie over een gezamenlijke aanpak om de crisis te bestrijden.