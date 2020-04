Hoeveel geven landen uit aan gezondheidszorg?

Een van de meest verontrustende aspecten van het coronavirus is de manier waarop het de beste zorgsystemen ter wereld compleet overspoelt en lam legt. Het laatste Health at a Glance-rapport van de OESO maakt duidelijk hoeveel geld er aan gezondheidszorg wordt besteed.

Geen enkel land geeft procentueel gezien zoveel uit aan de zorg als de VS: bijna 17 procent van het bbp. Dat maakt ook direct duidelijk wat er mis is. De zorg in de VS is schreeuwend duur. Medicijnen en behandelingen kosten er veel meer dan in de meeste Europese landen.

Maar ook hier in Europa houdt het coronavirus flink huis en ook hier geven we veel geld uit aan de gezondheidszorg: in Frankrijk en Duitsland iets meer dan 11 procent, in Spanje en Italië bijna 9 procent. Nederland besteedt 9,9 procent van het bbp aan de zorg. De Scandinavische landen zitten daar net boven met 10 tot 11 procent.

Het grootste probleem van de uitbraak van het coronavirus is het gebrek aan ic-bedden, ademhalingsapparatuur en mondkapjes, maar er is dus nauwelijks een parallel te trekken met lage zorguitgaven. Zuid-Korea bijvoorbeeld geeft maar net iets meer dan 8 procent van het bbp uit aan zorg, maar heeft Italiaanse taferelen met gemak weten te voorkomen.

Daarentegen behoort de Noord-Italiaanse gezondheidszorg tot de absolute wereldtop. Maar als het virus echt losgaat, blijkt er geen redden meer aan.