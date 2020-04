Vrees: Een golf faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en een miljoen werklozen

Een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer dan een miljoen extra werklozen. En dat allemaal nog voor de aanstaande zomer voorbij is.

Het zijn doemscenario’s die verschillende vooraanstaande curatoren en herstructureringsspecialisten aan het FD schetsen als de overheid geen extra maatregelen neemt om de gevolgen van de ‘intelligente lockdown’ te dempen.

Curatoren en herstructureringsspecialisten zijn de mensen die het eerst in actie komen als bedrijven dreigen om te vallen of al omgevallen zijn. Op de eerste rij van vermoedelijke slachtoffers staan winkels en de horeca. ‘Als we niks extra’s doen, leidt dat tot een ongekende kaalslag in onze binnensteden’, waarschuwt Jeroen Princen, curator van installatiebedrijf Imtech, een van de grootste Nederlandse faillissementen ooit.

Volgens de specialisten is nog meer overheidssteun de enige manier om een economisch bloedbad te voorkomen.