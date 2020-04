Duitse experts: “Nieuwe auto’s tot wel 50 procent goedkoper”

De Duitse automarkt is ingestort. Daardoor worden auto’s waarschijnlijk fors goedkoper. Experts adviseren dan ook om nog even te wachten met de aanschaf van een nieuwe auto.

De autobranche is een van de vroege slachtoffers van de coronacrisis. De markt kromp in maart met 38 procent. Marktanalyticus Ferdinand Dudenhöffer van de Universiteit van St. Gallen legt uit dat dealers met grote onverkochte voorraden zitten waar ze vanaf willen. “De automarkt in Duitsland zal dit jaar een enorme inzinking doormaken’’, zegt Dudenhöffer. “Die kan alleen worden verzacht met slimme aanbiedingen waarmee de klant geen grote risico’s loopt.”

Autodealers zijn in een aantal gevallen verplicht om auto’s af te nemen van de fabrikanten. Vooral modellen waarvan nu een veel te grote voorraad ontstaat, zullen met grote kortingen worden verkocht. “Kortingen tot 50 procent zijn niet ondenkbaar”, aldus de expert in het Duitse weekblad Focus.