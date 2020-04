Dramatische economische cijfers in Frankrijk en Duitsland

In Frankrijk raamt de centrale bank dat de economie in het eerste kwartaal met 6% is gekrompen in vergelijking met de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat betekent de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog, schrijft het FD.

Ook Duitsland belandt dit jaar in een ‘ernstige recessie’, zo blijkt uit een gemeenschappelijke prognose van de vijf grootste economische instituten. Zij schatten dat het eerste kwartaal een krimp opleverde van 1,9%, gevolgd door drie maanden waarin de afname 9,8% bedraagt. De raming voor heel 2020 is een daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,2%, en een werkloosheid die oploopt van 5% tot 5,9%. Dat zou ook hier, op 2009 na, het grootste welvaartsverlies zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Gezamenlijk zijn de Franse en Duitse economie even groot als die van de zeventien andere leden van de muntunie.

Het goede nieuws: na de crisis zal het herstel krachtig zijn. De rekenmeesters verwachten dat er volgend jaar een krachtig herstel komt, waarin het bbp met 5,8% toeneemt.